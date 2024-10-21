أبو عبيدة يفاجئ نتنياهو ببيان جديد عن أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - أعلن أبوعبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، اليوم، مقتل أسيرة إسرائيلية بشمال قطاع غزة في ظروف غامضة بإحدى مناطق القتال.

أبو عبيدة يعلن عن مقتل أسيرة إسرائيلية

وأضاف أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إنه "يجري التحقيق في ظروف الحادثة ولا ننوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية".

ويأتى بيان أبوعبيدة، بمثابة خبر صادم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتعهد طول ساعات النهار لذوي الأسري بإعادتهم بالقوة من قطاع غزة.

القسام تنفذ عددا من العمليات النوعية فى غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.. كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

بيان من أبو عبيدة حول عملية البحر الميت أبو عبيدة فى رسالة لوم إلى العرب: خذلتمونا

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