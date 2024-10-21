وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

أبو عبيدة يفاجئ نتنياهو ببيان جديد عن أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبو عبيدة يفاجئ نتنياهو ببيان جديد عن أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

أبو عبيدة يفاجئ نتنياهو ببيان جديد عن أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - أعلن أبوعبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، اليوم، مقتل أسيرة إسرائيلية بشمال قطاع غزة في ظروف غامضة بإحدى مناطق القتال.

أبو عبيدة يعلن عن مقتل أسيرة إسرائيلية

وأضاف أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إنه "يجري التحقيق في ظروف الحادثة ولا ننوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية".

ويأتى بيان أبوعبيدة، بمثابة خبر صادم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتعهد طول ساعات النهار لذوي الأسري بإعادتهم بالقوة من قطاع غزة.

القسام تنفذ عددا من العمليات النوعية فى غزة 

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.. كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

بيان من أبو عبيدة حول عملية البحر الميت

أبو عبيدة فى رسالة لوم إلى العرب: خذلتمونا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق