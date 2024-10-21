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وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين، عبد الله الدردري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

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ورحب  وزير الخارجية خلال اللقاء بمشاركة المسئول الأممي في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة الصحة المصرية لتنظيم المؤتمر.

ونوه إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للفعاليات الأممية رفيعة المستوي تعكس الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للتعاون متعدد الأطراف والفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمات الأممية المختلفة.

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وأشار الوزير عبد العاطي إلى تقدير مصر للدور الهام الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، وأعرب عن تطلعنا لزيادة مساهمات البرنامج في مصر، لاسيما في ظل التحديات والأعباء التي تتحملها مصر، بما في ذلك استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مشيرًا الي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تلك التحديات، عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، وتدشين العديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلي توفير فرص عمل، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع أولويات الحكومة المصرية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أبرز وزير الخارجية التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه الإقليم، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الأممية الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 

كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وامتداد العدوان إلى لبنان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي المساعي المصرية لاحتواء الوضع الراهن، وجهودها الرامية لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا على أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، خاصة التنموية والإنسانية، في تخفيف وطأة المأساة الإنسانية ومواصلة الضغط لوقف هذا العدوان الغاشم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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