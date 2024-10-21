اتفاق الغرف المغلقة، خطة غربية لتقسم أراضى أوكرانيا بين كييف وموسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - مر أكثر من 32 شهرًا على الحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من ذلك لم تظهر أي بوادر لنهاية قريبة أو انتصار حاسم لأي طرف.

فشل أوكرانيا في استعادة أراضيها من روسيا

وتتمتع أوكرانيا بالدعم الغربي المستمر الذي يشمل الذخيرة والأموال، ولم يتمكن هذا الدعم الهائل المقدم إلى كييف من تغيير مسار الصراع بشكل جذري أو استعادة الأراضي المحتلة من قبضة روسيا.

كذلك ومع تراجع الآمال في تحقيق نصر عسكري كامل على روسيا، زاد منسوب التكهنات حول إمكانية قبول أوكرانيا وداعميها من الدول الغربية بتسوية سياسية مع موسكو.

ووفق تقارير غربية، قد يشمل هذا الحل ترك الكرملين يحتفظ بالسيطرة الفعلية على المناطق التي احتلتها القوات الروسية، والتي تشكل حوالي خمس مساحة أوكرانيا، مقابل السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أو الحصول على ضمانات أمنية مشابهة.

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تعاني القوات الأوكرانية من الاستنزاف العسكري، وشهدت عمليات التجنيد تراجع ملحوظ، في ظل نقص العتاد والموارد.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يتزايد الضغط على البنية التحتية فى كييف، التي تضررت بشكل كبير بسبب القصف الروسي، بعدما فقدت البلاد نصف قدرتها على إنتاج الكهرباء.

على الصعيد الشعبي، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من الأوكرانيين يدعمون الآن التفاوض مع روسيا.

وكشف استطلاع حديث أجراه "معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع" أن 57% من المشاركين يؤيدون التفاوض، مقارنة بـ33% العام السابق. كما أن الحرب أدت إلى معاناة شديدة للسكان، حيث أفاد 77% من المشاركين بفقدان أقارب أو معارف في الأشهر الـ12 الأخيرة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعامين الماضيين.

خطة غربية لتقسم أوكرانيا مقابل عضوية الناتو

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، هناك نقاشات جارية خلف الأبواب المغلقة حول إمكانية تطبيق نموذج مشابه لتقسيم ألمانيا الغربية والشرقية على أوكرانيا.

ووفق هذا السيناريو، تحتفظ روسيا بالمناطق التي احتلتها، بينما تنضم بقية أوكرانيا إلى الناتو، مع وضع مناطق منزوعة السلاح تفصل بين الجانبين.

وقد يتيح هذا السيناريو لأوكرانيا إعادة بناء نفسها والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثلما حدث مع ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة. لكن يعترض بعض المحللين على هذا السيناريو بسبب تداعياته الاجتماعية والسياسية على سكان المناطق التي سيتم تقسيمها.

لا تزال روسيا معارضة بشدة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهو موقف كرره المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صحيح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده في بعض الأوقات للتفاوض، فإن موسكو ترى أن الظروف الحالية تمنح قواتها فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، مما يقلل من احتمال قبولها بهذه التسوية.

في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على المزيد من الدعم العسكري الغربي، بما في ذلك استخدام الصواريخ طويلة المدى، لم يبدِ حلفاؤها الغربيون حماسة كبيرة لهذا الطلب، ورغم أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والدفاعية، فإنه لم يلتزم حتى الآن بدعم أي خطط هجومية تشمل ضرب الأراضي الروسية.

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