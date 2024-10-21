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قصف المزة، إسرائيل تستهدف سيارة وسط دمشق بصاروخ والهدف مجهول (فيديو) - أخبار كلمتك

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قصف المزة، إسرائيل تستهدف سيارة وسط دمشق بصاروخ والهدف مجهول (فيديو) - أخبار كلمتك

قصف المزة، إسرائيل تستهدف سيارة وسط دمشق بصاروخ والهدف مجهول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - أكد التلفزيون السوري، إن انفجار السيارة في منطقة المزة بالعاصمة “دمشق” ناجم عن قصف إسرائيلي بصاروخ موجه.

 

قصف إسرائيلي يستهدف منطقة المزة 

أفادت وسائل إعلام سورية، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

 

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن استهداف السيارة أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من فيها.

 

انفجار سيارة فى أحد أحياء منطقة المزة بـ دمشق

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بوقوع انفجار في حي المزة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدفت في حي المزة بالعاصمة دمشق. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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