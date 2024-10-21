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وزير الخارجية يكشف سبب توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يكشف سبب توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف سبب توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم لقاءً مع لولؤة بنت راشد وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر.

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وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربًا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. 

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وأكد كذلك حرص مصر على دورية انعقاد الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس ٢٠٢٤.

وتناول أيضًا آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث أكد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين بالقارة الأفريقية اتصالًا بمشروعات التنمية في المجالات المختلفة.​

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ورحب وزير الخارجية بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة. وتطرق الوزيران إلى المستجدات المتعلقة بجهود الجانبين للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في القطاع، مع التأكيد على الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولًا إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وأشاد الوزير عبد العاطي كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأونروا، مشيرًا إلى أن توقُف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح أمر نابع من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما حال دون عمل مُنظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المُتحدة داخل المعبر. كما أكد حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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