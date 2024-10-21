سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق.

فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 123 جنديا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على بلدات بالبقاع شرقي لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لإحداث فتنة في الداخل اللبناني من خلال التفرقة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، فيما تحصد صواريخه أرواح اللبنانيين على الأرض دون تفرقة، وأصدر جيش الاحتلال اليوم الاثنين بيان اعتذار بعد قصف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان أدى إلى استشهاد 3 جنود لبنانيين، أمس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقًا شاحنة تابعة لتنظيم "حزب الله" وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

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