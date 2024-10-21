هدنة أسبوعين مقابل 5 أسرى أحياء، رئيس الموساد يقترح على الوسطاء استئناف المفاوضات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اتفاقًا جديدًا عرض مساء أمس، على الكابنيت يتضمن مقترحًا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

فرصة إحياء مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس

وأضافت الصحيفة، أن التفاهمات التى تمت مع الوسطاء مؤخرا، شملت اقتراح إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة تمتد لـ أسبوعين في غزة.

كما تابعت أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ومعه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وكذلك وزير العدل ياريف ليفين دعموا المقترح، إلا أن وزيري المالية (المتطرف) بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارضوه.

وقال رئيس الشاباك للمسئولين فى دول الوساطة: إن هناك فرصة لإحياء المفاوضات، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وكان ملف تبادل الأسرى قد عاد إلى الواجهة بعد مقتل يحيى السنوار قائد حركة حماس الأسبوع الماضي.

وبينما أعلنت حركة حماس بعد مقتل السنوار، أن الأسرى لن يعودوا إلا باتفاق وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر، انتشرت مخاوف إسرائيلية من احتمال تنصيب محمد السنوار شقيق يحيى مكانه، وتسليمه ملف الأسرى ما سيعقد الموقف إلى حد كبير.

حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمام الاتفاق

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت رفضت عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.

في حين تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية لإبرام اتفاق.

ورغم الجهود التي تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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