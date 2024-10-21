أحمد أبو الغيط: الجامعة العربية ليس لديها دبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، إن الجامعة ليس لديها دبابة، هى منظمة سياسية تلجأ إلى الدبلوماسية لتحقيق الأهداف.

أبو الغيط يتلقى نجيب ميقاتي فى بيروت

وتابع أبو الغيط، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى لبنان، عندما نطالب بوقف اطلاق النار، ولا يتم وقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أن الدبلوماسية تلجأ إلى الدبابة، الجامعة العربية ليس لديها دبابة، فهي منظمة سياسية تعمل على أجل تحقيق شيء ما.

زيارة أبو الغيط إلى بيروت، كلمتك

وتابع أبو الغيط، "التقيت الرئيس نجيب ميقاتي واستمع إلى وجهة نظر أمين عام جامعة الدول العربية التي تدعم وبأكبر قدر من المسؤولية الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، والحكومة اللبنانية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان ووقف عمليات القتل العشوائي، والعودة للتنفيذ الفوري للقرار 1701 حتى ولو استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد تأكيده.

زيارة أمين عام جامعة الدول العربية إلى لبنان

يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة لمدة يوم واحد، تهدف لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ حسبما صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

وقال حسام زكي، إن زيارة أبو الغيط تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية، حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، الذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة لتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي، باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية مهمة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد، بما يمكّنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.

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