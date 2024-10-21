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المبعوث الأمريكي يحذر: الوضع في لبنان خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

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المبعوث الأمريكي يحذر: الوضع في لبنان خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي يحذر: الوضع في لبنان خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:53 مساءً -  قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيروت، آموس هوكستين، إن "الوضع في لبنان خرج عن السيطرة"، مشددًا على أن "ربط مستقبل البلاد بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين". 

جاء ذلك خلال تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بعد لقاء جمع هوكستين برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وأشار هوكستين إلى أن عدم تطبيق القرار 1701، هو السبب وراء احتدام واستمرار النزاع، مضيفًا أن "المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني". 

وأكد أنه لن يتناول محادثات تعديل القرار 1701، بل سيركز على إمكانية تطبيقه.

من جانبه، علّق بري، الذي كُلف من قبل حزب الله بالتفاوض في إطار مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على اللقاء بالقول إن "العبرة في النتائج".

وقدمت إسرائيل للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، بحسب رويترز.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 123 جنديا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت الماضي بينهم 18 على جبهة غزة.

فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  الاثنين، غارات على بلدات بالبقاع شرقي لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

ويسعى  جيش  الاحتلال الإسرائيلي لإحداث فتنة في الداخل اللبناني من خلال التفرقة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، فيما تحصد صواريخه أرواح اللبنانيين على الأرض دون تفرقة، وأصدر جيش الاحتلال اليوم الاثنين بيان اعتذار بعد قصف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان أدى إلى استشهاد 3 جنود لبنانيين، أمس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقًا شاحنة تابعة لتنظيم "حزب الله" وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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