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إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

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إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:34 مساءً -  أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

 

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

من جانبه، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

 

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا 

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.

وفي سياق آخر  ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أن  حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

 

غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بالبقاع شرقي لبنان

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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