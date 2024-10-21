حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية جنوب لبنان

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.

وفي سياق آخر ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

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