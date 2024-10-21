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حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:33 مساءً -  أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

 

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية جنوب لبنان 

 وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

 

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا 

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.

وفي سياق آخر  ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن  حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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