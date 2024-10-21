وزير الخارجية يناقش نقل سفارات الدول الآسيوية للعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، بسفراء الدول الآسيوية المعتمدين في القاهرة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية-الآسيوية، والحرص على الدفع بأواصر التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.



واتصالًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، تناول وزير الخارجية النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الدول الآسيوية إلى أكثر من ٣٥ مليار دولار، مشددا على أهمية تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين مصر والدول الآسيوية، في ظل الإمكانيات المتاحة بالقارة الآسيوية والمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأبرز الوزير عبد العاطى فى هذا السياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة والأعمال، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري فى مجالات عدة، والرغبة فى تعزيز التعاون فى مجالات محددة مثل الأمن الزراعى والرقمنة والذكاء الاصطناعى والنقل الكهربائى، داعيًا الشركات الآسيوية الي تعزيز تواجدها في السوق المصرى بصورة أكبر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وحضر اللقاء الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث قدم عرضًا متكاملًا للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية، والأفكار والمقترحات المختلفة لتطوير مجالات عمل اليونسكو وأنشطتها اتصالًا بقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.

على جانب آخر، حث الوزير عبد العاطى سفراء الدول الآسيوية علي سرعة انتقال مقار سفارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام عملية انتقال السفارات الأجنبية بشكل سلس.

و استعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المزايا والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الإدارية، والاستعداد لتقديم التسهيلات لمساعدة السفارات فى عملية الانتقال.

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