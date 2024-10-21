وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

وزير الخارجية يناقش نقل سفارات الدول الآسيوية للعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يناقش نقل سفارات الدول الآسيوية للعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يناقش نقل سفارات الدول الآسيوية للعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:33 مساءً -  التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، بسفراء الدول الآسيوية المعتمدين في القاهرة. 

718371c167.jpg

 وأكد الوزير عبد العاطي على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية-الآسيوية، والحرص على الدفع بأواصر التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

aea6853d60.jpg


واتصالًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، تناول وزير الخارجية النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الدول الآسيوية إلى أكثر من ٣٥ مليار دولار، مشددا على أهمية تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين مصر والدول الآسيوية، في ظل الإمكانيات المتاحة بالقارة الآسيوية والمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية.

2380edabe9.jpg

وأبرز الوزير عبد العاطى فى هذا السياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة والأعمال، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري فى مجالات عدة، والرغبة فى تعزيز التعاون فى مجالات محددة مثل الأمن الزراعى والرقمنة والذكاء الاصطناعى والنقل الكهربائى، داعيًا الشركات الآسيوية الي تعزيز تواجدها في السوق المصرى بصورة أكبر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

a8a1c2ebd5.jpg

 وحضر اللقاء الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث قدم عرضًا متكاملًا للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية، والأفكار والمقترحات المختلفة لتطوير مجالات عمل اليونسكو وأنشطتها اتصالًا بقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.

75dfa9ac5f.jpg

 على جانب آخر، حث الوزير عبد العاطى سفراء الدول الآسيوية علي سرعة انتقال مقار سفارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية  على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام عملية انتقال السفارات الأجنبية بشكل سلس.

dc43cdbb59.jpg

 و استعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المزايا والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الإدارية، والاستعداد لتقديم التسهيلات لمساعدة السفارات فى عملية الانتقال.

f6bb49e849.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق