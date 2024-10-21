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هربا من جيش الاحتلال، طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة للبحث عن ملاذ آمن ( فيديو) - أخبار كلمتك

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هربا من جيش الاحتلال، طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة للبحث عن ملاذ آمن ( فيديو) - أخبار كلمتك

هربا من جيش الاحتلال، طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة للبحث عن ملاذ آمن ( فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً -  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر طفلة نازحة في قطاع غزة تحمل شقيقتها الجريحة، باحثة عن ملاذ آمن وهربًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت الطفلة الفلسطينية، وعليها مظاهر الأسى والجوع والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة.

طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة 

ويعاني قطاع غزة، وبالأخص بالجزأ الشمالي، من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على القطاع.

معاناة قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية 

وأكدت حركة حماس، أن شمال قطاع غزة لم تصل إليه أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل عجز المجتمع الدولي في إقناع إسرائيل بوقف الحرب الشعواء على غزة.

ومنذ عدة أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما تسبب فى استشهاد العديد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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