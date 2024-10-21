الناتو يحذر من إرسال كوريا الشمالية قوات داعمة لروسيا في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الإثنين أن إرسال كوريا الشمالية جنودًا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا سيشكّل "تصعيدًا كبيرًا".

الناتو يحذر من إرسال قوات كورية شمالية إلى أوكرانيا

وكتب روته على منصة "إكس" اليوم: "تحدثت مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشأن الشراكة الوثيقة بين "الناتو" وسيول والتعاون الصناعي الدفاعي والأمن المترابط لمنطقة أوروبا الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أنّ "إرسال قوات من كوريا الشمالية للقتال مع الروس في أوكرانيا سيشكل تصعيدًا كبيرًا".



وبحسب وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية فقد قررت كوريا الشمالية إرسال نحو 12 ألف جندي لمساعدة روسيا.

ويوجد نحو 1500 جندي من القوات الخاصة الكورية الشمالية في شرق روسيا للتأهيل، على أن يتوجّهوا قريبًا إلى الجبهة، وفقًا للمصدر ذاته.

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