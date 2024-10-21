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المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: الوضع خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

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المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: الوضع خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: الوضع خرج عن السيطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:02 مساءً -  قال المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين: “الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين”.

 

الوضع في لبنان خرج عن السيطرة 

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة.

وقال مصدران في لبنان إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيجري محادثات مع مسئولين لبنانيين في بيروت، اليوم الإثنين، حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

محادثات أمريكية مع مسئولين لبنانيين في بيروت

 جاء ذلك في الوقت الذي يوسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحزب.

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جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على شرق وجنوب لبنان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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