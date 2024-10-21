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جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على شرق وجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:42 مساءً -  كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الإثنين، غاراته الجوية على مناطق عدة في لبنان، استهدفت البقاع شرقا وقرى الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

 

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

 وذكر موقع روسيا اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 19 غارة، على فروع مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان، وهي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله.

أما في شرق لبنان، استهدفت  غارة إسرائيلية  منزلا في حي النبي إنعام في مدينة بعلبك شرق لبنان ما أدى إلى استشهاد  6 أشخاص وإصابة 8 من الأطفال والنساء. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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