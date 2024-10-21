جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على شرق وجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الإثنين، غاراته الجوية على مناطق عدة في لبنان، استهدفت البقاع شرقا وقرى الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وذكر موقع روسيا اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 19 غارة، على فروع مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان، وهي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله.

أما في شرق لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي النبي إنعام في مدينة بعلبك شرق لبنان ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 من الأطفال والنساء.

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