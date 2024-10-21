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إطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها - أخبار كلمتك

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إطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، عن إطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.
 

 وفي سياق آخر  ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن  حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

صواريخ حزب الله تشعل شمال إسرائيل 

وبالأمس الأحد ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها، أن  حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن  فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

اندلاع حرائق في الجليل الغربي 

 وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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