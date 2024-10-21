موقع عبري يكشف أماكن نشر منظومة ثاد الأمريكية في إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - ذكر موقع والا العبري، في تقرير له اليوم الاثنين، أنه تم نشر منظومة ثاد الأمريكية في صحراء النقب لحماية المعسكرات والمنشآت الحساسة بإسرائيل.

إسرائيل تبدأ تشغيل نظام الدفاع الجوي ثاد

وأفادت تقارير صحفية إسرائيلية، بأن نظام الدفاع الأمريكي "ثاد" بدأ العمل في إسرائيل.

وقبل أيام، أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي "ثاد" إلى إسرائيل، للدفاع عنها في حال تعرضت لـضربات إيرانية، قد تكون ردا على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن نظام "ثاد" بدأ عمله بالفعل في إسرائيل.

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