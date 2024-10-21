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وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو - أخبار كلمتك

وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف، صباح اليوم الإثنين، حيث سيلتقي مسؤولين أوكرانيين، حسبما أفاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقال أوستن على منصة إكس "أعود إلى أوكرانيا للمرة الرابعة كوزير للدفاع، لإظهار أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم أوكرانيا". 

 وزير الدفاع الأمريكي يصل في زيارة الي كييف 

وسيلتقي أوستن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، وفقا لشبكة سي إن إن.

مناقشة طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

وسيتطرق معهما إلى مسألة طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي النقطة الأولى في الخطة التي عرضها زيلينسكي على حلفائه من أجل تحقيق "النصر" على روسيا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتأتي زيارة أوستن قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تعد حاسمة بالنسبة إلى كييف، خصوصا في ظل تشكيك المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتواصل كييف المطالبة منذ أشهر بالسماح لها باستخدام الصواريخ البعيدة المدى التي زودتها بها دول غربية، لضرب عمق الأراضي الروسية، وهي أيضا من النقاط الرئيسية في "خطة النصر". لكن دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الى الآن التجاوب مع هذا الطلب خشية من التصعيد مع موسكو. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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