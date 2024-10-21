سقوط 6 شهداء في غارات إسرائيلية على جباليا بشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 6 شهداء سقطوا جراء غارة إسرائيلية على مواطنين أثناء تعبئتهم للمياه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت التقارير استشهاد وإصابة 4 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وحصار شمال القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

استمرار المجازر الإسرائيلية، مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال غزة

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