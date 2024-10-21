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جيش الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً -  أعلنت الأوقاف الفلسطينية في الخليل، في بيان اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش (اليهودي).

 

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي 

 ويقع المسجد الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وينسب المسجد -الذي يطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي- إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام المدفون فيه قبل 4 آلاف عام.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقتحم ٥٠٠ مستوطن يهودي باحات المسجد الأقصى. 

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سرقوا محتوياته واستفزوا مشاعر المسلمين، الاحتلال يحول المسجد الإبراهيمي إلى معبد يهودي (فيديو)

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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