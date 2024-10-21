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سيول تستدعي سفير موسكو احتجاجا على نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً -  أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها استدعت سفير موسكو في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية، جنودا في روسيا لدعم الأخيرة في حرب أوكرانيا.

 

سيول تستدعي سفير موسكو

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، أن نائب وزير الخارجية كيم هونج-كيون أعرب عن قلق بلاده «العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثا قوات إلى روسيا.

 وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون» في هذا المجال بين موسكو وبيونج يانج، بحسب وكالة «فرانس برس».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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