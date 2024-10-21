وفاة الداعية التركي فتح الله جولن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أفادت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الاثنين، بوفاة الداعية التركي فتح الله جولن في أحد المستشفيات الأمريكية عن عمر ناهز 83 عاما.

وفاة الداعية التركي فتح الله جولن

وقالت الصحيفة التركية "لقد توفى فتح الله جولن، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وتتهم السلطات التركية منظمة جولن، بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وسبق أن طلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم جولن.

من هو فتح الله جولن

وأسس فتح الله جولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن فتح الله جولن المتهم بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، ولد في تركيا عام 1941، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.

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