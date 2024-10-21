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وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - ذكر  وزير الخارجية الإسرائيلي،  يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين،  إن حزب الله دفع وسيدفع ثمنا باهظا لاعتدائه على سكان الشمال وإطلاقه الصواريخ نحو إسرائيل.

إسرائيل تتوعد حزب الله

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي:" سنستمر في ضرب وكيل إيران حتى ينهار، في إشارة إلى الحزب اللبناني".

وفي السياق ذاته كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهاء الحرب في لبنان فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكستين سيزور بيروت اليوم الاثنين.

شروط إسرائيل لوقف الحرب في لبنان 

وكشف موقع أكسيوس الإخباري أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان، ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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