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عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي - أخبار كلمتك

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عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي - أخبار كلمتك

عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، نتائج التحقيقات في مقتل العقيد إحسان دقسة، قائد اللواء 401، في معارك جباليا خلال اشتباكات مع عناصر القسام.

 

نتائج تحقيق أولي حول مقتل قائد اللواء 401

ووفق الإعلام العبري، أن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي، أظهر أن دبابة قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة، ودبابة قائد الكتيبة 52 وصلتا بالقرب من نقطة مراقبة ضمن عملية جباليا قبل الانفجار الذي أودى بحياة اللواء.

 

عناصر القسام استهدفوا العقيد والضباط بعبوة ناسفة 

وأشارت نتائج التحقيقات، إلى أن العقيد والضباط نزلوا مسافة 20 مترا قبل انفجار عبوة ناسفة قوية أدت إلى مقتله.

كما أظهر التحقيق إلى أن العبوة الناسفة التي استهدفت الدبابة فجرت عن بعد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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