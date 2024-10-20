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بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية - أخبار كلمتك

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بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية - أخبار كلمتك

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وجري خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي.

وصف بوتين خلال لقائه مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الوضع في الشرق الأوسط بالصعب للغاية.

بوتين يستقبل محمد بن زايد فى موسكو 

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، إلى العاصمة الرروسية "موسكو" في زيارة رسمية، وحضور فعاليات قمة "بريكس" في قازان.

بوتين يقيم مأدبة عشاء خاصة لرئيس دولة الإمارات

ووفق شبكة "روسيا اليوم" الروسية، من المقرر أن يتخلل اللقاء بين  الرئيس فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة عشاء في قصر نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو لمناقشة القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.

 

وخلال المفاوضات الرسمية المقرر إجراؤها يوم الاثنين، سيتحدث القادة عن الوضع وآفاق تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والإمارات، كما سيناقش الطرفان القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

 

وسيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس" بقازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.

 

وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006، وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكذلك مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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