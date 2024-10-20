بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وجري خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي.

وصف بوتين خلال لقائه مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الوضع في الشرق الأوسط بالصعب للغاية.

بوتين يستقبل محمد بن زايد فى موسكو

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، إلى العاصمة الرروسية "موسكو" في زيارة رسمية، وحضور فعاليات قمة "بريكس" في قازان.

بوتين يقيم مأدبة عشاء خاصة لرئيس دولة الإمارات

ووفق شبكة "روسيا اليوم" الروسية، من المقرر أن يتخلل اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة عشاء في قصر نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو لمناقشة القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.

وخلال المفاوضات الرسمية المقرر إجراؤها يوم الاثنين، سيتحدث القادة عن الوضع وآفاق تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والإمارات، كما سيناقش الطرفان القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

وسيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس" بقازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006، وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكذلك مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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