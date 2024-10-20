استمرار المجازر الإسرائيلية، مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 07:52 م 10/20/2024 7:52:57 PM

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وتستنكر جمهورية مصر العربية استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع، مشددة على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولى.

وتجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.