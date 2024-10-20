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استمرار المجازر الإسرائيلية، مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال غزة - أخبار كلمتك

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استمرار المجازر الإسرائيلية، مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال غزة - أخبار كلمتك

استمرار المجازر الإسرائيلية، مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 07:52 م 10/20/2024 7:52:57 PM

غزة، كلمتك
غزة، كلمتك

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وتستنكر جمهورية مصر العربية استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع، مشددة على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولى.

وتجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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