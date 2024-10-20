القسام تبدأ الانتقام للشهيد السنوار، مشاهد الاشتباكات العنيفة بكمين الموت في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - فيما اعتبره المراقبون، بداية عمليات انتقامية لاستشهاد يحيى السنوار، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مشاهد من اشتباكات عنيفة والتحام لمقاتليها مع قوات إسرائيلية ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

القسام تبث مشاهد كمين جباليا المركب

ووفق المقطع الذي نشرته القسام، فإن المشاهد التقطت لعملية نفذت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر، عقب الإعلان عن اغتيال السنوار.

— قناة الجزيرة (@AJArabic) https://twitter.com/AJArabic/status/1847977048322564183?ref_src=twsrc%5Etfw

وتضمنت مشاهد القسام، استهداف قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" وإصابة المنزل إصابة مباشرة، وكذلك استهداف ناقلة الجند التي أقلّت تلك القوة الخاصة إلى الموقع.

القسام تستهدف دبابتين من قوة النجدة

كما أظهرت المشاهد استهداف دبابتين من قوة النجدة، كل على حدة، إصابتهما بشكل مباشر واشتعال النيران فيهما.

وظهر فى المقطع أيضا إطلاق مقاتلي القسام النيران بكثافة تجاه جنود الاحتلال الذين حاولوا إجلاء القتلى والجرحى من القوة الخاصة بعد استهداف المبنى الذي تحصنوا فيه، وكذلك سحب الآليات التي استهدفت.

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