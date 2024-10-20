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القسام تبدأ الانتقام للشهيد السنوار، مشاهد الاشتباكات العنيفة بكمين الموت في جباليا - أخبار كلمتك

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القسام تبدأ الانتقام للشهيد السنوار، مشاهد الاشتباكات العنيفة بكمين الموت في جباليا - أخبار كلمتك

القسام تبدأ الانتقام للشهيد السنوار، مشاهد الاشتباكات العنيفة بكمين الموت في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - فيما اعتبره المراقبون، بداية عمليات انتقامية لاستشهاد يحيى السنوار، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مشاهد من اشتباكات عنيفة والتحام لمقاتليها مع قوات إسرائيلية ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

القسام تبث مشاهد كمين جباليا المركب 

ووفق المقطع الذي نشرته القسام، فإن المشاهد التقطت لعملية نفذت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر، عقب الإعلان عن اغتيال السنوار.

— قناة الجزيرة (@AJArabic) https://twitter.com/AJArabic/status/1847977048322564183?ref_src=twsrc%5Etfw

وتضمنت مشاهد القسام، استهداف قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" وإصابة المنزل إصابة مباشرة، وكذلك استهداف ناقلة الجند التي أقلّت تلك القوة الخاصة إلى الموقع.

القسام تستهدف دبابتين من قوة النجدة

كما أظهرت المشاهد استهداف دبابتين من قوة النجدة، كل على حدة، إصابتهما بشكل مباشر واشتعال النيران فيهما.

وظهر فى المقطع أيضا إطلاق مقاتلي القسام النيران بكثافة تجاه جنود الاحتلال الذين حاولوا إجلاء القتلى والجرحى من القوة الخاصة بعد استهداف المبنى الذي تحصنوا فيه، وكذلك سحب الآليات التي استهدفت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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