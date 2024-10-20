تقارير غربية: التخلص من السنوار لن ينهى حماس وانتصار إسرائيل بعيد المنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - تناولت صحيفة بريطانية، اليوم، حالة النشوة المؤقتة التى تعيشها إسرائيل بعد استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أن استشهاده لن يغير في المعادلة شيئا كما تعتقد تل أبيب.

إسرائيل تعيش حالة عدم يقين بعد التخلص من السنوار

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هناك حالة من عدم اليقين تعيشها إسرائيل، ترتكز حول السؤال التالي: هل فعلًا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، سيقود إلى هزيمة حماس.

وتابعت الجارديان فى تقريرها، إن "إسرائيل ابتهجت لقتل السنوار"، لكن ذلك يعد نشوة مؤقتة، فشعور الكثيرين في تل أبيب إزاء هذا الأمر متذبذب، وأشارت إلى أن "فعالية القضاء على زعماء الحركات، هي قضية يناقشها خبراء، منذ وقت طويل، إذ استنتج البعض بأن هذه الاستراتيجية تأتي بنتائج عكسية.

وأضافت الجارديان فى تقرير حول تداعيات استشهاد السنوار، أن "إسرائيل قتلت بالفعل العديد من زعماء وعناصر حماس خلال العقدين الماضيين، في حين أن ذلك أدى إلى إحداث تغيير غير متوقع.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن ذلك ينطبق أيضًا على تجربة حزب الله اللبناني، بعد اغتيال عباس الموسوي، فقد تولى حسن نصر الله مسؤولية الحزب لـ32 عامًا بمهارة وفعالية.

وتابعت الصحيفة البريطانية، إنه "إذا كان التاريخ المتقلب لاستراتيجيات الاغتيالات يخبرنا بأي شيء، فهو أنه من المستحيل تقريبًا التنبؤ بالتأثير الذي قد يخلفه قتل زعيم جماعة.

وأشارت إلى أن حالة السنوار في هذا الإطار، فإن أي ابتهاج في إسرائيل أو في أي مكان آخر بقتله، يخففه الوعي بأن لا أحد يستطيع أن يعرف ما قد يأتي بعد ذلك.

النصر الحاسم على حماس بعيد المنال

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن "تاريخ مثل هذه العمليات يشير إلى أن أي نصر حاسم على حماس سوف يظل بعيد المنال في الأمد البعيد".

ضباط استخبارات يكشفون أعداد المقاتلين فى حماس

فى ذات السياق، أقر ضباط استخبارات أمريكيون حاليون وسابقون، إنه لا يزال لدى حماس آلاف المقاتلين على الأرض، وستركز على تعزيز قدراتها، وفق ما نقلت عنهم شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأكد المحللون فى سياق التعليق على استشهاد السنوار، أنه في الماضي، كان قتل زعماء الجماعات في غزة أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط يميل إلى إنتاج مزايا موقتة فقط لإسرائيل من دون التسبب في هزيمة دائمة أو تغيير حسابات".

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