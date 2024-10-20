بيان من أبو عبيدة حول عملية البحر الميت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم القسام: إن قيادة الكتائب تلقت بفخر تقارير عملية البحر الميت البطولية.

تعليق أبو عبيدة حول عملية البحر الميت البطولية

وتابع أبو عبيدة: إن قيادة القسام تلقت بفخر تقارير عملية البحر الميت البطولية، التي عززت آفاق الجبهة الأردنية الواعدة.

وتابع أبو عبيدة قائلا: الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجا ملهما لنشامى الأردن.

بيان الجيش الإسرائيلي حول إطلاق النار قرب البحر الميت

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت الجمعة الماضة، إن جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت.

عملية البحر الميت، كلمتك

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن منفذي إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بورود أنباء عن إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة جنوب البحر الميت.

قال الجيش الإسرائيلي إن “منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، وأن جنوده أطلقوا النار على مخربين اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية”.

عملية تسلل من الأردن، إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت أبو عبيدة فى رسالة لوم إلى العرب: خذلتمونا

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