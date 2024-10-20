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عمليات المقاومة، القسام تستهدف دبابة ميركافا وحزب الله يطلق مسيرة على حيفا - أخبار كلمتك

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عمليات المقاومة، القسام تستهدف دبابة ميركافا وحزب الله يطلق مسيرة على حيفا - أخبار كلمتك

عمليات المقاومة، القسام تستهدف دبابة ميركافا وحزب الله يطلق مسيرة على حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - تبنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا.

القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب معسكر جباليا

وقالت القسام فى بيان لها، استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا.

وتابعت كتائب القسام، استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

حزب الله يطلق مسيرات ودوي صافرات إنذار فى حيفا

وعلى صعيد المعارك مع حزب الله اللبناني، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان، أن مسيرة أطلقت من لبنان سقطت في مدينة حيفا.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في حيفا ومحيطها وفي عدد من مناطق الجليل الأعلى، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه حيفا.

من المسافة صفر، القسام تستهدف قوة إسرائيلية في جباليا

حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي صفد

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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