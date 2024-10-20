حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي صفد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - أعلن حزب الله، قصفه بالصواريخ قاعدة عسكرية تقع شرق مدينة صفد في شمال إسرائيل، في إطار سلسلة عمليات تبنى تنفيذها ضد تجمعات جنود ومواقع إسرائيلية.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة".

وأعلن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف حوالي 175 هدفا تابعا لحماس وحزب الله، في غزة ولبنان على التوالي في الساعات الـ24 الماضية.

أعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد، قصف تجمع لجنود إسرائيليين في "وادي هونين" جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

اندلاع حرائق في الجليل الغربي

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

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