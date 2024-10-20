الاحتلال يغتال 4 مهندسين مختصين في توصيل المياه بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أدت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى اغتيال 4 مهندسين مختصين في البنية التحتية كان يعملون على توصيل المياه في قطاع غزة لصالح منظمة إنسانية.

اغتيال 4 مهندسين مختصين في توصيل المياه بغزة

وبحسب "آيه بي سي نيوز" فقد دعت منظمة أوكسفام، وهي اتحاد غير ربحي يمثل 21 منظمة غير حكومية، إلى إجراء تحقيق مستقل بعد اغتيال 4 مهندسين مياه في بلدة شرق خان يونس بغزة أثناء توجههم لإصلاح البنية التحتية للمياه.

وفقا لأوكسفام: "كان المهندسون يعملون لصالح منظمة شريكة لأوكسفام وكانوا قد نسقوا مع السلطات الإسرائيلية للقيام بالعمل".



وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية، تم قصف مركبتهم التي تحمل علامات واضحة".

مياه الشرب في خان يونس



وكانت الأمم المتحدة قد مولت إنشاء محطة كبيرة لتوليد المياه في خان يونس والتي تأسست في 2017 لتوفير مياه الشرب لمناطق في دير البلح وخان يونس، وكذلك في المواصي حيث نزح العديد من سكان غزة بسبب الحرب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما لا تنتج حاليا سوى نحو 1500 متر مكعب بسبب نقص الكهرباء.

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