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أستراليا تراجع تصاريح تصدير السلاح لإسرائيل - أخبار كلمتك

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أستراليا تراجع تصاريح تصدير السلاح لإسرائيل - أخبار كلمتك

أستراليا تراجع تصاريح تصدير السلاح لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:46 مساءً -  كشفت صحيفة "الجارديان" أن الحكومة الأسترالية ستنشر خلال الأشهر المقبلة نتائج مراجعة تُجريها حاليًّا لتصاريح تصدير السلاح إلى إسرائيل.

عدد تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

ويصل عدد تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نحو 66 تصريحًا، تمت الموافقة عليها قبل اندلاع الحرب الجارية حاليًّا في غزة.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، تدرس وزارة الدفاع الأسترالية الالتزامات الدولية بشأن الصادرات وسط الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الأسترالية تُصرح باستمرار بأنها "لم تزود إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة منذ بدء الصراع، وعلى الأقل خلال الخمس سنوات الماضية".

 

أستراليا تراجع تصاريح تصدير السلاح لإسرائيل

 ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأسترالية قولها إنها كانت تدرس كل تصريح على حدة، وترى مدى تماشيه مع الالتزامات الدولية لأستراليا، وبينها ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، أن المراجعات "تتقدم مع تطور الظروف في الشرق الأوسط، ونواصل التدقيق في تصاريح التصدير السابقة لإسرائيل، لضمان أن تكون متوافقة مع نهجنا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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