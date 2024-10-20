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حزب الله يستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:45 مساءً -  أعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد، قصف تجمع لجنود إسرائيليين في "وادي هونين" جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
 

 وقبل وقت سابق أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية.

 

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل 

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

 

اندلاع حرائق في الجليل الغربي 

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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