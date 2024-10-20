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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان صادر عنه اليوم الأحد،  إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية.

 

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل 

وذكرت  صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن  حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن  فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

 

اندلاع حرائق في الجليل الغربي 

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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