جيش الاحتلال الإسرائيلي: 20% من المسيرات تخترق الدفاعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت إنه يتم اعتراض 80% من المسيرات لكن 20% تخترق الدفاعات وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيرة

و يأتي ذلك بعد المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني واستهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفشلت الدفاعات الإسرائيلية في التصدي لها.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدا برد قاسي على الهجوم.

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