1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، في منطقة باب القطانين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، لأداء صلوات تلمودية، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي.

— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) https://twitter.com/paldf/status/1847914295675294142?ref_src=twsrc%5Etfw

ويواصل المستوطنون اليهود بقيادة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول.

260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بن غفير: توزيع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين خلال 8 أشهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.