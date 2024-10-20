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1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو) - أخبار كلمتك

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1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو) - أخبار كلمتك

1066 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - أعلنت  الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، في منطقة باب القطانين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، لأداء صلوات تلمودية، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي.

— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) https://twitter.com/paldf/status/1847914295675294142?ref_src=twsrc%5Etfw

ويواصل المستوطنون اليهود بقيادة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول.

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260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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