وزير الخارجية الإيراني: أمريكا ستنجر للحرب الشاملة بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد: إن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمر ولن نتركه دون رد.

إيران تهدد بقصف أهداف داخل إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "سنرد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتنا النووية، وحددنا جميع أهدافنا في تل أبيب وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف".

وتابع: "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".

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