إسرائيل تزعم اغتيال قيادي جديد في حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:02 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته مقر مخابراتي وورشة إنتاج أسلحة لـ "حزب الله" ، زاعمًا أنه اغتال عباس سلامة القيادي في حزب الله بغارة استهدفته في منطقة تبنين.

وأفادت معلومات أولية بأن المستهدف الذي قضى مع زوجته في غارة ساحل علما، هو رضا عباس عواض، علمًا بأن زوجته إيرانية، والسيارة باسم والدته خديجة غزال.

وبحسب مصادر فإن المستهدف هو قيادي عسكري بمخابرات حزب الله.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات شبعا الخيام والطيبة جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة، فجر اليوم الأحد، استهدفت منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا المتواجدين في مبان بحارة حريك معقل حزب الله داخل لبنان وموقع اغتيال حسن نصرالله، ومنطقة الحدث.

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