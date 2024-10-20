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إسرائيل تزعم اغتيال قيادي جديد في حزب الله - أخبار كلمتك

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إسرائيل تزعم اغتيال قيادي جديد في حزب الله - أخبار كلمتك

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي جديد في حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:02 صباحاً -  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  مهاجمته مقر  مخابراتي وورشة إنتاج أسلحة لـ "حزب الله"  ، زاعمًا أنه اغتال عباس سلامة القيادي في حزب الله بغارة استهدفته في منطقة تبنين.

وأفادت معلومات أولية بأن المستهدف الذي قضى مع زوجته في غارة ساحل علما، هو رضا عباس عواض، علمًا بأن زوجته إيرانية، والسيارة باسم والدته خديجة غزال.

وبحسب مصادر فإن المستهدف هو قيادي عسكري بمخابرات حزب الله. 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف  بلدات شبعا الخيام والطيبة جنوبي لبنان.

 

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة، فجر اليوم الأحد، استهدفت منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

ووجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا المتواجدين في مبان بحارة حريك معقل حزب الله داخل لبنان وموقع اغتيال حسن نصرالله، ومنطقة الحدث.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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