صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:02 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

ومن جهته قال حزب الله، إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة بمزارع شبعا المحتلة.

وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب وتمتاز بموقع جغرافي إستراتيجي باعتبارها حلقة وصل مع المستوطنات الإسرائيلية الشمالية والجولان المحتل.

غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

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