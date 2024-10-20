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الأونروا: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا - أخبار كلمتك

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الأونروا: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا - أخبار كلمتك

الأونروا: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً -  ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،  في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن  20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بحثا عن الأمان، بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا.

 

فرار الآلاف من شمال غزة 

وقالت  الأونروا، في بيانها  "الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات".

 

نقص حاد في المواد الغذائية بغزة 

وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضا على إمكانية الحصول على المياه.

وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع هي كمية غير كافية على الإطلاق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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