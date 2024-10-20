غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات شبعا الخيام والطيبة جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة، فجر اليوم الأحد، استهدفت منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

وقبل قليل، وجه الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا المتواجدين في مبان بحارة حريك معقل حزب الله داخل لبنان وموقع اغتيال حسن نصرالله، ومنطقة الحدث.

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