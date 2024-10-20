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رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميا - أخبار كلمتك

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رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميا - أخبار كلمتك

رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:12 صباحاً - استلم الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو، منصب رئيس الدولة رسميا اليوم الأحد في حفل تنصيب تم في المجمع البرلماني في عاصمة البلاد جاكرتا.

ومن المتوقع أن يجتمع برابوو، في وقت لاحق من اليوم الأحد في القصر الرئاسي مع كبار الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك حوالي 20 رئيس دولة. ويرأس الوفد الروسي إلى فعالية التنصيب، النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف.

وخلال جلسة عامة في البرلمان، أدى برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا اليمين بصفتهما الشخصين الأول والثاني في الدولة للفترة 2024-2029.

وقال برابوو أثناء أدائه اليمين الدستورية: "أقسم بالوفاء بالتزامات رئيس جمهورية إندونيسيا على أفضل وجه وعدالة قدر الإمكان. وأقسم أن أحافظ على الدستور وأنفذ جميع القوانين واللوائح على أكمل وجه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمة".

وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الإندونيسية رسميا أن برابوو سوبيانتو بات الرئيس المقبل لإندونيسيا، رافضة الطعن من جانب المرشحين الخاسرين.

وفاز برابوو سوبيانتو البالغ من العمر 72 عاما، الذي شغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع في بلاده، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية مريحة بلغت حوالي 60%.

في نهاية يوليو الماضي، زار الرئيس المنتخب ووزير الدفاع الإندونيسي، العاصمة الروسية والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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