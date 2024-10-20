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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "هدفا حيويا" في الجولان والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "هدفا حيويا" في الجولان والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "هدفا حيويا" في الجولان والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:24 صباحاً - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير، فجر اليوم الأحد.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 20-10-2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".


فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا صباح اليوم قال فيه: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:21 والساعة 4:22 (فجرا) في منطقة مروم الجولان، تسلل هدف جوي مشبوه من جهة الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة".

وأشار البيان إلى أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".

ومساء أمس السبت أعلنت "المقاومة الإسلامية" استهداف هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بواسطة الطيران المسير وهدف آخر في الجولان.

كما تحدثت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق من صباح السبت، أنها هاجمت هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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