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الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:29 صباحاً - وجه الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا المتواجدين في مبان بحارة حريك معقل حزب الله داخل لبنان وموقع اغتيال حسن نصرالله، ومنطقة الحدث.

وأضاف في البيان «أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على مدى الزمني القرى، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

ويقصف جيش الاحتلال مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتتصاعد حدة المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وحيث يواصل الحزب تصديه للمحاولات الإسرائيلية للتوغل البري بالجنوب، كما يواصل قصفه الصاروخي للمستوطنات والمدن الإسرائيلية ومن بينها حيفا وصفد.

وأمس السبت نُفذِت عملية فريدة من نوعها حين أطلقت طائرة مسيرة من لبنان استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا وأصابت هدفها بالفعل، لكن نتنياهو لم يكن متواجدا هو أو زوجته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله اللبناني ارتكب «خطأ فادحا» بمحاولة اغتياله هو وزوجته  السبت.

ولم تعلن أي من الجماعات والفصائل التي تبادلت الأعمال القتالية مع إسرائيل خلال العام المنصرم، بما في ذلك حزب الله، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال نتنياهو «أذرع إيران التي حاولت اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأً فادحًا. وهذا لن يمنعني ولا يردعني دولة إسرائيل عن مواصلة حرب النهضة ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة».

وتابع: «كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا لذلك».

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بصدد تغيير «الواقع الأمني ​​في منطقتنا لأجيال».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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