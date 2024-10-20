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حزب الله يعلن قصف صفد بالصواريخ ويكشف عن 25 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن قصف صفد بالصواريخ ويكشف عن 25 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن قصف صفد بالصواريخ ويكشف عن 25 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، قصف مدينة صفد بالصواريخ.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه استهدف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء السبت تنفيذه 25 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته بما فيها تصديه لمحاولات تسلل، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، كما يلي في بيان:

"دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت 19-10-2024، وفقا للآتي:

1- الساعة 01:00 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية.

2- الساعة 02:45 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.

3- الساعة 09:00 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- الساعة 10:30 استهداف الكريوت شمال ‏مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

5- الساعة 10:50 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية كبيرة.

6- الساعة 10:50 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة البصة بصلية صاروخية كبيرة.

7- في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية القاعدة العسكرية في ناشر شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة.

8- الساعة 11:10 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الصهيوني في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.

10- الساعة 12:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:50 استهداف مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

12- الساعة 13:00 استهداف دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

13- الساعة 13:00 استهداف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بصلية صاروخية، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

14- الساعة 13:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصلية صاروخية.

15- الساعة 13:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.

16- الساعة 16:15 استهداف تجمع لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بِصلية صاروخية.

17- الساعة 16:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.

18- الساعة 16:50 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

19- الساعة 17:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.

20- الساعة 17:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل بصلية صاروخية.

21- الساعة 18:30 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

22- الساعة 21:25 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في أبيريم بصلية صاروخية.

23- في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني وخاصة مجزرة النبطية، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية.

24- الساعة 22:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية.

25- الساعة 23:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

وأكد حزب الله أن "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن البلد والشعب الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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