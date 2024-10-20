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محلل سياسي يكشف مخطط الـ 10 سنوات لنتنياهو بشأن القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف مخطط الـ 10 سنوات لنتنياهو بشأن القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف مخطط الـ 10 سنوات لنتنياهو بشأن القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:59 صباحاً - قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الحرب في الفترة الحالية سواء في غزة أو لبنان، كحرب وجود، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما بدأ هذه الحرب في غزة، كان في خطابه يقول إنها حرب الاستقلال.

 

تحمل إسرائيل خسائر الحرب 

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجب علينا إدراك أن إسرائيل أهّلت نفسها لتحمل خسائر من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لافتا إلى أننا أيضا يجب أن ننظر بعقلانية ومنطقية إلى هذه النقطة، مما يعني أنها ستخسر حلفاءها.

 

مخطط نتنياهو 

وأوضح المحلل السياسي، أن بنيامين نتنياهو يراهن على فرض أمر واقع يحيل القضية الفلسطينية لإبعادها، على الأقل خلال الـ10 سنوات القادمة، لافتا إلى أن نتنياهو من أكثر رؤساء الوزراء إسرائيل معرفة بالداخل الأمني، مما يعني بأنه يستطيع المناورة بشكل جيد.

حدود ضغط بايدن على إسرائيل


وأشار، إلى أن نتنياهو يعلم أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في أيامه الأخيرة في الرئاسة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية، إذ إن حدوده في الضغط على إسرائيل محدودة للغاية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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