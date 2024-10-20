ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:26 صباحاً - في أول رد فعل على إعراب كير ستارمر عن "قلقه" إزاء هجوم مسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، قام نشطاء ومدونون في بريطانيا بوضع ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بارتكاب جرائم حرب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "شعر بالقلق عندما سمع عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه مقر إقامته"، في وقت سابق يوم السبت، وفق ما أعلن داونينغ ستريت.

وبحث ستارمر ونتنياهو، في مكالمة هاتفية، ملفات أخرى تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفق بيان نشره مكتب ستارمر.

وتضمنت الملصقات صور كير ستارمر وديفيد لامي وبنيامين نتنياهو مع كلمات "مجرمو حرب" و"إبادة جماعية".

وذكر النشطاء أن إحدى الملصقات تم وضعها بمحطة حافلات في سيفن سيسترز في شمال لندن والتي تشتهر بكونها موطن لامي حيث كان نائبا عن توتنهام منذ عام 2000 على مدار السنوات الأربع والعشرين الماضية.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 380، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 قتيلا و99637 مصابا.

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