روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور) - أخبار كلمتك

ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:26 صباحاً - في أول رد فعل على إعراب كير ستارمر عن "قلقه" إزاء هجوم مسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، قام نشطاء ومدونون في بريطانيا بوضع ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بارتكاب جرائم حرب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني  كير ستارمر، قد أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "شعر بالقلق عندما سمع عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه مقر إقامته"، في وقت سابق يوم السبت، وفق ما أعلن داونينغ ستريت.

1fb4296a74.jpg

وبحث ستارمر ونتنياهو، في مكالمة هاتفية، ملفات أخرى تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفق بيان نشره مكتب ستارمر.

وتضمنت الملصقات صور كير ستارمر وديفيد لامي وبنيامين نتنياهو مع كلمات "مجرمو حرب" و"إبادة جماعية".

وذكر النشطاء أن إحدى الملصقات تم وضعها بمحطة حافلات في سيفن سيسترز في شمال لندن والتي تشتهر بكونها موطن لامي حيث كان نائبا عن توتنهام منذ عام 2000 على مدار السنوات الأربع والعشرين الماضية.

f0923cb884.jpg

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 380، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 قتيلا و99637 مصابا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق