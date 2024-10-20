حماس: الصمت العربي والعجز الدولي يشجعان الاحتلال على الاستمرار في مجازره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:37 صباحاً - نددت حركة حماس بالصمت الدولي تجاه المجازر الإسرائيلية اليومية وآخرها مجزرة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة مساء السبت والتي راح ضحيتها 73 شهيدا على الأقل وأصيب عشرات آخرين.

وقالت في بيان عقب المجزرة إن العدو «الصهيوني المجرم» يسابق الزمن في مجازره وفظائعه التي يرتكبها على مدار الساعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي والعشوائي الليلة وارتكابه مجزرة وحشية استهدفت مربعًا سكنيًا مكتظًا بالسكان والنازحين الآمنين في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلةٍ أولية لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأضافت أن الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو «الفاشي المجرم» على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، لإفراغ شمال القطاع من سكانه.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التحرك الفاعل، لوقف هذه المحرقة التي يرتكبها «النازيون الجدد»، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على أمن المنطقة وسلمها.

كما دعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأنظمة والمنظمات الدولية لمغادرة مربع الإدانة والاستنكار وتحمل مسؤوليتها في وقف هذه المحرقة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الذي يأمن العقوبة بغطاء أمريكي.



مجزرة بيت لاهيا

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مساء السبت.

واستهدفت قوات الاحتلال عددا من المنازل بمحيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن 73 شهيدا وعشرات المصابين.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة راح ضحيتها 73 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأضاف البيان أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسُّكَّان الآمنين.

وأشار إلى قيام الاحتلال بالقضاء على المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليًا قرابة 400 ألف شخص. وسط قطع للاتصالات والإنترنت عن المنطقة.

نسف المنازل

وتأتي المجزرة الإسرائيلية في تزامن مع قيام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع، منذ صباح السبت، حيث استهدف الاحتلال مدرسة أبو حسين مجددا في مخيم جباليا.

وحاصرت قوات الاحتلال مراكز الإيواء المجاورة لحي تل الزعتر في جباليا، مشيرا إلى إجبار السكان على النزوح عبر شارع صلاح الدين شرق شمالي قطاع غزة.

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